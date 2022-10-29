На Севере разведгруппа врага пыталась пробраться к постам пограничников

Россияне пытались прорваться на север Украины. Подразделения Государственной пограничной службы Украины остановили продвижение вражеской разведки на Северском направлении.

Вражеские разведгруппы пытались прорваться на север Украины

В частности, днем противник пытался разведать подступы к позиции с помощью беспилотника. Но ГПСУ не дала провести врагам операцию.

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Так, по вражескому объекту был открыт огонь, после чего тот начал резко снижаться и в конце концов упал.

После наступления темноты к наблюдательным постам, обустроенным пограничниками вдоль Северского Донца, с противоположного берега реки пытались подойти две группы наземной разведки врага. Они также были остановлены.

Потери врага по состоянию на 29 октября

ВСУ наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 29 октября уже ликвидировали 70 250 захватчиков, только за минувшие сутки – 550 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. В металлолом наши военные за это время превратили:

танков – 2659 (+19 единиц)

боевых бронированных машин – 5401 (+23 единицы);

артиллерийских систем – 1708 (+9 единиц);

РСЗО – 380 (+1 единица);

средств ПВО – 195 (+3 единицы);

самолетов – 273 (+1 единица);

вертолетов – 252 (+1 единица);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5 единиц);

крылатых ракет – 351;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4107 (+19 единиц);

специальной техники – 152 (+1 единица).

При этом в Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные уточняются, поскольку в зонах активных боевых действий вести четкую статистику сложно.

Примите во внимание – Оперативная информация от Генштаба ВСУ относительно 248 дня войны: смотрите видео