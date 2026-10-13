Россия нанесла удар по Малехову во Львовской области: что рассказывают очевидцы

13 октября Россия нанесла удар по Львовской области. Вражеский дрон совершил атаку на Малехов во Львовской общине. По предварительным данным, повреждены несколько частных домов, две женщины госпитализированы.

Подробностями об атаке дронов поделились с корреспондентами 24 Канала родственники пострадавших и свидетели атаки.

Подробности атаки на Малехов

Спасатели расчищают завалы и обрушенные конструкции. Журналисты пообщались с людьми.

Там все унесло просто волной, середина там полностью разрушена. Дом уже под снос, восстановить его не удастся. Мама была дома одна, видимо, она либо спала, либо сидела где-то в углу – она любит сидеть в углу у окна. Но если бы она сидела у окна, то все было бы в порядке. Дело в том, что она, наверное, просто спала. Сейчас едем в больницу узнать, как она,

– рассказал сын 96-летней пострадавшей.

Последствия атаки в Малехове / смотрите видео

Журналистка 24 Канала рассказала подробности с места событий / видео

Очевидцы событий приходят в себя от стресса и эмоционально делятся воспоминаниями.

Женщина мне позвонила и сказала: "Тревога". Три секунды. Я как раз лежал в постели. Окно с рамой затряслось, я выбежал на улицу. Этот дом и тот дом уже не подлежат восстановлению, их нужно строить заново. А кто будет строить, если они не застрахованы? Я приду в горсовет, а они дадут полмиллиона и отмашутся от меня. Так что же ты сделаешь на эти полмиллиона?

– спрашивает Роман, который живет рядом с местом взрыва.

Подробности от очевидцев / смотрите видео

Что известно об атаке на Львовскую область?

13 сентября Россия нанесла удар по Львовской области. Вражеский дрон атаковал Малехов Львовской общины. По предварительным данным, повреждены несколько частных домов. Что случилось, неизвестно.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в Малехове госпитализировали двух женщин в возрасте 74 и 96 лет.