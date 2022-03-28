Вражеский корабль в Бердянске уничтожили с помощью агентов в России, – Буданов

У Украины есть свои агенты в России, которые передают большое количество информации о намерениях Кремля. Есть уже и конкретные результаты их деятельности.

Об этом в интервью рассказал руководитель украинской разведки Кирилл Буданов. Он совсем не удивлен тем, что российские оккупанты не могут достичь желаемого им успеха в Украине.

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У Украины есть свои агенты даже в Кремле

По словам Буданова, Украина посредством агентурной разведки получает большое количество информации о намерениях России. Речь, в частности, об источниках в Кремле. "Украинцам удалось проникнуть во многие сектора российского военного, политического и финансового руководства", – подчеркнули в разведке.

Это помогло ударить по врагу в Бердянске

В качестве примера результата такой деятельности Буданов привел недавний ракетный удар в Бердянске. Тогда нашим защитникам удалось уничтожить десантный российский корабль "Саратов".

Благодаря своим разведывательным возможностям Украина попала в нужный момент, чтобы нанести максимальный ущерб,

– подчеркнул чиновник.

Он объяснил, что удар по вражескому кораблю в Бердянске нанесли именно тогда, когда к нему подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами. Это произошло утром 24 марта.

Наши защитники отличились не только уничтожением судна "Саратов". В результате той же атаки получили повреждения и большие десантные корабли врага "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

Есть понимание военных планов врага

Буданов подчеркнул, что наличие агенттов в российском руководстве, в частности – в администрации Путина, чрезвычайно полезно для Украины. Более того, агентурную разведку удалось усилить и возможностями нашей киберразведки Украины. Все это дает глубочайшее понимание военных планов неприятеля.

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