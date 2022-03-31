Вражеский танк прямой наводкой расстреливал жилые дома в Мариуполе: жуткое видео

Оккупанты обстреливают из танка прямой наводкой жилые дома в Мариуполе. Враги решили записать момент совершения собственного военного преступления на видео, которое попало в сеть.

Российские оккупанты просто истребляют украинских мирных жителей и разрушают наши города. Кроме того, они тщательно фиксируют и документируют все собственные военные преступления.

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Жутким видео в своем телеграм-канале поделился Денис Казанский.

Никто не заставляет их выкладывать такие видео. Абсолютно больные людоеды,

– написал он.

На опубликованных кадрах видно, как вражеский танк едет по одной из улиц Мариуполя и целится прямо в жилые дома. Оккупанты умышленно наносят несколько ударов из танка по трехэтажному зданию.

Россияне намеренно обстреливают жилые дома Мариуполя из танка: смотрите видео