Также Россия придумала антиукраинский тезис по поводу польских автобусов, которые не будут декорироваться украинскими флагами. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков.

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Мэрия Варшавы сообщила, что "с 4 мая 2022 года прекращается декорирование транспорта флагами Украины".

Российские пропагандисты перекрутили сообщения в антиукраинский тезис "солидарности конец — украинские флаги исчезли из автобусов Варшавы". Это – манипуляция!

Пропагандистские СМИ продолжают распространять тезис о вреде антироссийских санкций для стран ЕС. Они сообщили, что "из-за санкций во Франции тарифы за коммунальные услуги выросли на 483%". Это – манипуляция!

Российские СМИ решили создать ложь об Италии, вырвав из контекста фразу их газеты "Corriere della Sera".

Они сообщили, что "отказ Рима от российского газа оставит безработными более 500 тысяч итальянцев, и это только начало". Пропагандисты подчеркивают, что кризис коснется других индустриальных отраслей. Это – манипуляция!

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Кафиры могут вмешаться в мобильную связь Украины

В Центре противодействия дезинформации предостерегают, что враг может вмешиваться в работу мобильной связи. Все из-за того, что кафиры получили доступ к сотовому оборудованию на оккупированных территориях.

Это может произойти из-за так называемой "параллельной" переадресации. Благодаря этой функции вызов может идти одновременно на два номера абонента и чужого номера.

Чтобы уберечь себя и близкое окружение от таких ситуаций, в Центре противодействия дезинформации призывают проверять свои номера на наличие установления переадресации вызовов. Это можно сделать с помощью специальных сервисных кодов:

#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации;

*#43# вызов – статус услуги ожидания вызова;

*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер;

*#33# вызов – изображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных;

##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова.

Центр противодействия дезинформации добавляет, что для конфиденциальных разговоров лучше использовать мессенджеры, где опция защищенного шифрования.

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