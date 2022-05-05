Також Росія вигадала антиукраїнську тезу щодо польських автобусів, що не декоруватимуться українськими прапорами. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків.

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Мерія Варшави повідомила, що "з 4 травня 2022 року припиняється декорування транспорту прапорами України".

Російські пропагандисти перекрутили повідомлення в антиукраїнську тезу "солідарності кінець — українські прапори зникли з автобусів Варшави". Це – маніпуляція!

Пропагандистські ЗМІ продовжують поширювати тезу про шкідливість антиросійських санкцій для країн ЄС. Вони повідомили, що "через санкції у Франції тарифи за комунальні послуги зросли на 483%". Це – маніпуляція!

Російські ЗМІ вирішили створити брехню про Італію, вирвавши з контексту фразу їхньої газети "Corriere della Sera".

Вони повідомили, що "відмова Риму від російського газу залишить безробітними понад 500 тисяч італійців, і це лише початок". Пропагандисти наголошують, що криза торкнеться інших індустріальних галузей. Це – маніпуляція!

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Окупанти можуть втрутитися в мобільний зв'язок України

У Центрі протидії дезінформації застерігають, що ворог може втручатися в роботу мобільного зв'язку. Усе через те, що окупанти отримали доступ до стільникового обладнання на окупованих територіях.

Це може статися через так звану "паралельну" переадресацію. Завдяки цій функції виклик може йти одночасно на два номери – абонента та чужого номера.

Для того, щоб вберегти себе та близьке оточення від таких ситуацій, у Центрі протидії дезінформації закликають перевіряти свої номери на наявність встановлення переадресації викликів. Це можна зробити за допомогою спеціальних сервісних кодів:

#21# виклик – перевірка інформації про включену переадресацію;

*#43# виклик – статус послуги очікування виклику;

*#62# виклик – перевірка переадресації на інший номер;

*#33# виклик – зображує статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних;

##002# виклик – видалення всіх переадресацій виклику.

Центр протидії дезінформації додає, що для конфіденційних розмов краще використовувати месенджери, де є опція захищеного шифрування.

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