Общественный совет при Министерстве юстиции инициировал запрет на деятельность "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Партии Шария". В контексте этого решения говорится об угрозе национальной безопасности Украины.

О проведении заседания общественного совета говорится на сайте Министерства юстиции. Впрочем решение на нем не одобрили – пока решили лишь начать процесс подготовки к этому, пишет "Национальный корпус".

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Заседание вызвало такой резонанс, что на него даже прибыла полиция. Вместе с ней прибыли фейковые "журналисты" Шария,

– сообщили в"Нацкорпусе".

Уже после завершения заседания рассмотрели и вопрос нарушений партии. На их основе общественный совет должен подготовить обращение в соответствующие органы для дальнейшего процесса запрета деятельности указанных партий.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь":

Это партия с наибольшим уровнем поддержки среди пророссийских политических сил в Украине. Фактически она создана под конец прошлой каденции Верховной Рады вследствие раскола "Оппозиционного блока". Юридически она существует еще с 1999 года.

Раскол был спровоцирован определенными спорами между группами Медведчука и Ахметова. Вместе с Медведчуком из партии вышли Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович, Юрий Бойко и другие.

"Партия Шария":