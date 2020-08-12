Вредят нацбезопасности: в Украине могут запретить партии Медведчука и Шария
Общественный совет при Министерстве юстиции инициировал запрет на деятельность "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Партии Шария". В контексте этого решения говорится об угрозе национальной безопасности Украины.
О проведении заседания общественного совета говорится на сайте Министерства юстиции. Впрочем решение на нем не одобрили – пока решили лишь начать процесс подготовки к этому, пишет "Национальный корпус".
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Заседание вызвало такой резонанс, что на него даже прибыла полиция. Вместе с ней прибыли фейковые "журналисты" Шария,
– сообщили в"Нацкорпусе".
Уже после завершения заседания рассмотрели и вопрос нарушений партии. На их основе общественный совет должен подготовить обращение в соответствующие органы для дальнейшего процесса запрета деятельности указанных партий.
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь":
- Это партия с наибольшим уровнем поддержки среди пророссийских политических сил в Украине. Фактически она создана под конец прошлой каденции Верховной Рады вследствие раскола "Оппозиционного блока". Юридически она существует еще с 1999 года.
- Раскол был спровоцирован определенными спорами между группами Медведчука и Ахметова. Вместе с Медведчуком из партии вышли Нестор Шуфрич, Вадим Рабинович, Юрий Бойко и другие.
"Партия Шария":
- Согласно последним выборам, это третья пророссийская политсила по уровню поддержки – после "Оппоплатформы" и "Оппоблока". Она создана пророссийским блогером Анатолием Шарием, который уже много лет не живет в Украине.
- Фактически партию создали конкретно под парламентские выборы в 2019 году. Многие эксперты считают, что эта партия является проектом "Оппозиционной платформы – За жизнь".