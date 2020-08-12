Громадська рада при Міністерстві юстиції ініціювала заборону на діяльність "Опозиційної платформи – За життя" й "Партії Шарія". У контексті цього рішення мовиться про загрозу національній безпеці України.

Про проведення засідання громадської ради мовиться на сайті Міністерства юстиції. Втім рішення на ньому не схвалили – поки вирішили лише почати процес підготовки до цього, пише "Національний корпус".

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Засідання викликало такий резонанс, що на нього навіть прибула поліція. Разом з нею прибули фейкові "журналісти" Шарія,

– повідомили в "Нацкорпусі".

Вже після завершення засідання розглянули й питання порушень партії. На їхній основі громадська рада підготувати звернення до відповідних органів для подальшого процесу заборони діяльності вказаних партій.

Партія "Опозиційна платформа – За життя":

Це партія з найбільшим рівнем підтримки серед проросійських політичних сил в Україні. Фактично вона створена під кінець минулої каденції Верховної Ради внаслідок розколу "Опозиційного блоку". Юридично вона існує ще з 1999 року.

Розкол був спровокований певними суперечками між групами Медведчука й Ахметова. Разом з Медведчуком з партії вийшли Нестор Шуфрич, Вадим Рабінович, Юрій Бойко й інші.

"Партія Шарія":