Шкодять нацбезпеці: в Україні можуть заборонити партії Медведчука й Шарія
Громадська рада при Міністерстві юстиції ініціювала заборону на діяльність "Опозиційної платформи – За життя" й "Партії Шарія". У контексті цього рішення мовиться про загрозу національній безпеці України.
Про проведення засідання громадської ради мовиться на сайті Міністерства юстиції. Втім рішення на ньому не схвалили – поки вирішили лише почати процес підготовки до цього, пише "Національний корпус".
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Засідання викликало такий резонанс, що на нього навіть прибула поліція. Разом з нею прибули фейкові "журналісти" Шарія,
– повідомили в "Нацкорпусі".
Вже після завершення засідання розглянули й питання порушень партії. На їхній основі громадська рада підготувати звернення до відповідних органів для подальшого процесу заборони діяльності вказаних партій.
Партія "Опозиційна платформа – За життя":
- Це партія з найбільшим рівнем підтримки серед проросійських політичних сил в Україні. Фактично вона створена під кінець минулої каденції Верховної Ради внаслідок розколу "Опозиційного блоку". Юридично вона існує ще з 1999 року.
- Розкол був спровокований певними суперечками між групами Медведчука й Ахметова. Разом з Медведчуком з партії вийшли Нестор Шуфрич, Вадим Рабінович, Юрій Бойко й інші.
"Партія Шарія":
- Згідно з останніми виборами, це третя проросійська політсила за рівнем підтримки – після "Опоплатформи" й "Опоблоку". Вона створена проросійським блогером Анатолієм Шарієм, який вже багато років не живе в Україні.
- Фактично партію створили конкретно під парламентські вибори у 2019 році. Багато експертів вважають, що ця партія є проєктом "Опозиційної платформи – За життя".