Нардепи від "Опозиційної платформи – За життя" внесли на розгляд Верховної Ради законопроєкти, що передбачають фінансування з держбюджету у 2 трильйони 170 мільярдів гривень. Натомість розмір витратної частини кошторису на 2020 рік становить майже 1 трильйон 200 мільярдів гривень.

Такі цифри оприлюднила очільниця Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова під час пресконференції. Посилається парламентарка на дані Міністерства фінансів, передає 24 канал.

Зверніть увагу Зарплата депутата замала, щоб забезпечити його роботу, – Третьякова

На яку суму подали законопроєкти інші парламентські фракції та групи

"Слуга Народу" – 315 мільярдів гривень,

"Батьківщина" – 200 мільярдів гривень,

"Європейська Солідарність" – 1 мільярд 200 мільйонів гривень,

"Голос" – 86 мільярдів гривень,

група "За майбутнє" – 18 мільярдів гривень,

"Довіра" – 12 мільярдів гривень,

позафракційні – 8,8 мільярда гривень.

Заява Третьякової щодо вищезазначених цифр

Третьякова наголосила, попри те, що політикам потрібно зберігати політичний капітал, їм ще треба розуміти, що ті забаганки, які вони вносять у свої законопроєкти, мають забезпечувати українські платники податків.

Водночас очільниця Комітету Ради з питань соціальної політики підкреслила, якщо парламентарі хочуть більш ніж вдвічі збільшити витрати державного бюджету на соціальні питання, то потрібно у стільки ж збільшувати "податковий тиск на платників податків". Але, зі її словами, це "не є припустимим у наших реаліях".

До речі НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу": інші партії отримали понад 35 мільйонів гривень

Зауважимо, станом на 10 липня найбільше законопроєктів відхилив комітет з питань фінансів, податкової та митної служби. Очолює його нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Загалом через цей комітет не пройшли 83 законодавчі ініціативи.