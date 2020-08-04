Нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, предусматривающие финансирование из госбюджета в 2 триллиона 170 миллиардов гривен. Зато размер расходной части сметы на 2020 год составляет почти 1 триллион 200 миллиардов гривен.

Такие цифры обнародовала руководительница Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова во время пресс-конференции. Ссылается парламентарка на данные Министерства финансов, передает 24 канал.

Обратите внимание Зарплата депутата слишком мала, чтобы обеспечить его работу, – Третьякова

На какую сумму подали законопроекты другие парламентские фракции и группы

"Слуга народа" – 315 миллиардов гривен,

– 315 миллиардов гривен, "Батькивщина" – 200 миллиардов гривен,

– 200 миллиардов гривен, "Европейская Солидарность" – 1 миллиардо 200 миллионов гривен,

– 1 миллиардо 200 миллионов гривен, "Голос" – 86 миллиардов гривен,

– 86 миллиардов гривен, группа "За будущее" – 18 миллиардов гривен,

"Доверие" – 12 миллиардов гривен,

– 12 миллиардов гривен, внефракционные – 8,8 миллиарда гривен.

Заявление Третьяковой относительно вышеупомянутых цифр

Третьякова отметила, несмотря на то, что политикам нужно сохранять политический капитал, им еще надо понимать, что те прихоти, которые они вносят в свои законопроекты, должны обеспечивать украинские налогоплательщики.

В то же время руководительница Комитета Рады по вопросам социальной политики подчеркнула, если парламентарии хотят более чем вдвое увеличить расходы государственного бюджета на социальные вопросы, то нужно во столько же увеличивать "налоговое давление на налогоплательщиков". Но, по ее словам, это "не является допустимым в наших реалиях".

Кстати НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа": другие партии получили более 35 млн гривен

Заметим, по состоянию на 10 июля больше всего законопроектов отклонил комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной службы. Возглавляет его нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев. В общем через этот комитет не прошли 83 законодательных инициативы.