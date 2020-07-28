Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приостановило государственное финансирование партии "Слуга народа". В НАПК говорят, что политсила сама обратилась к ним с такой просьбой.

НАПК остановило финансирование "Слуги Народа": что известно

Об этом сообщил нардеп от пропрезидентской политсилы Максим Зуев. По словам парламентария, с июля и до конца года партия не будет получать средства, выделенные из бюджета на обеспечение ее уставной деятельности. Соответствующее сообщение появилось на его странице в фейсбук.

Кстати Президент неприкосновенный: дело против Зеленского из-за е-декларации закрыли

Зуев добавил, что "слуги народа" отказались от государственного финансирования и 70,3 миллиона гривен должны направить в Фонд борьбы с коронавирусом.

"НАПК уже направило письмо в Министерство финансов с соответствующим предложением об их перенаправлении на нужды украинских медиков и средств защиты от пандемии коронавируса", – отметил он.

В НАПК, со своей стороны, сообщили, что финансирование "Слуги народа" приостановили на III и IV кварталы 2020 года в связи с обращением партии.

"На сегодня в бюджет не было внесено изменений, необходимых для перенаправления этих средств. Эти средства остаются в распоряжении НАПК до внесения соответствующих изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", – пояснили в Агентстве.

Сколько денег из Госбюджета получили другие партии

В НАПК подчеркнули, государственное финансирование в III квартале 2020 года получили четыре парламентские партии. Общая сумма перечисленных средств – 35,73 миллиона гривен.

"Европейская Солидарность" – 6,6 миллиона гривен;



– 6,6 миллиона гривен; "Голос" – 4,75 миллиона гривен;



– 4,75 миллиона гривен; "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,63 миллиона гривен;



– 10,63 миллиона гривен; "Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 6,67 миллиона гривен.

Обратите внимание "Мерс" на зарплату в 10 тысяч: НАПК будет проверять чиновников на добропорядочность

Кроме этого, "Голосу" и "Евросолидарности" перечислили по 3,54 миллиона гривен. Эти деньги они получили за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.