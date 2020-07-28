Національна агенція з питань запобігання корупцію призупинила державне фінансування партії "Слуга народу". У НАЗК кажуть, що політсила сама звернулася до них із таким проханням.

НАЗК зупинило фінансування "Слуги Народу": що відомо

Про це повідомив нардеп від пропрезидентської політсили Максим Зуєв. За словами парламентаря, від липня й до кінця року партія не отримуватиме кошти, виділені з бюджету на забезпечення її статутної діяльності. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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Зуєв додав, що "слуги народу" відмовилися від державного фінансування, і 70,3 мільйона гривень мають надіти до Фонду боротьби з коронавірусом.

"НАЗК вже направило листа до Міністерства фінансів із відповідною пропозицією про їхнє переспрямування на потреби українських медиків та засобів захисту від пандемії коронавірусу", – зауважив він.

У НАЗК, зі свого боку, повідомили, що фінансування "Слуги народу" призупинили на ІІІ та ІV квартали 2020 року у зв’язку зі зверненням партії.

"Станом на сьогодні до бюджету не було внесено змін, необхідних для перенаправлення цих коштів. Ці кошти залишаються у розпорядженні НАЗК до внесення відповідних змін в закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", – пояснили в Агентстві.

Скільки грошей із Держбюджету отримали інші партії

У НАЗК підкреслили, державне фінансування у ІІІ кварталі 2020 року отримали чотири парламентські партії. Загальна сума перерахованих коштів – 35,73 мільйона гривень.

"Європейська Солідарність" – 6,6 мільйона гривень;

"Голос" – 4,75 мільйона гривень;

"Опозиційна платформа – За життя" – 10,63 мільйона гривень;

"Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 6,67 мільйона гривень.

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Окрім цього, "Голосу" та "Євросолідарності" перерахували по 3,54 мільйона гривень. Ці гроші вони отримали за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу.