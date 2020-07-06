Національне агентство з питань запобігання корупції здійснюватиме моніторинг способу життя чиновників. У такий спосіб перевірятимуть, чи спосіб життя держслужбовців відповідає задекларованим статкам.

Про початок виконання нових функцій повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Що саме перевірятиме НАЗК:

Користування об'єктами, які не вказані в декларації;

Відомості про отримані подарунки;

Придбання об'єктів, вартість яких перевищує задекларовані активи.

Як здійснюватимуть моніторинг

Це відбуватиметься на підставі журналістських розслідувань, інших повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій і з інших відкритих джерел.

Для чого це робитимуть

Це допоможе виявити тих чиновників, які задекларували доволі скромні статки, але користуються люксовими автомобілями, купують маєтки, отримують дорогі подарунки від найближчих родичів тощо.

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Очільник Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков підкреслив, що Україна відтепер буде серед шести країн світу, які здійснюють такий моніторинг.

Тож випадки, коли чиновник, який заробляє 10 тисяч гривень, але їздить на "Мерседесі", тепер фіксуватимуть не тільки журналістські розслідування. Їх будуть встановлювати та опрацьовувати на рівні держави,

– пояснив Олександр Новіков.

Що буде з недобросовісними чиновниками

Якщо НАЗК встановить невідповідність рівня життя чиновника задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

У разі, якщо після моніторингу буде виявлено корупційні порушення, НАЗК повідомлятиме про це правоохоронним органам й іншим уповноваженим.