Национальное агентство по предотвращению коррупции будет осуществлять мониторинг образа жизни чиновников. Таким образом будут проверять, соответствует ли образ жизни госслужащих задекларированному богатству.

О начале выполнения новых функций сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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Что именно будет проверять НАПК:

Пользование объектами, которые не указаны в декларации;

Сведения о полученных подарках;

Приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

Как будут осуществлять мониторинг

Это будет происходить на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.

Для чего это будут делать

Это поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали довольно скромные доходы, но пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают дорогие подарки от ближайших родственников и тому подобное.

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Глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков подчеркнул, что Украина отныне будет среди шести стран мира, которые осуществляют такой мониторинг.

Поэтому случаи, когда чиновник, зарабатывает 10 тысяч гривен, но ездит на "Мерседесе", теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства,

– пояснил Александр Новиков.

Что будет с недобросовестными чиновниками

Если НАПК установит несоответствие уровня жизни чиновника задекларированному им имуществу и доходам, это станет основанием для осуществления полной проверки его декларации.

В случае, если после мониторинга будут выявлены коррупционные нарушения, НАПК будет сообщать об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным.