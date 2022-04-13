По его словам, с каждым днем ​​опасность для тысяч мирных жителей растет.

Заметьте Около 90 тысяч человек в Луганской области до сих пор в бомбоубежищах: люди выезжают неохотно

Гайдай еще раз призвал эвакуироваться с Луганщины

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что времени на промедление уже нет – автобусы стоят в местах сборов.

Кроме того, заявил, что многие рубежане из центральных районов города просто не успели уехать, и теперь терпят издевательства кадыровцев, хоронят родных посреди жилого квартала и вынуждены принудительно ехать в Россию.

Обезопасьте себя, пока это возможно – эвакуируйтесь на Запад Украины и сами выбирайте, где именно переждать обострение – во Львове или Черновцах, Ивано-Франковске или Ужгороде, а возможно где-то ближе,

– обратился Гайдай к жителям.

Он также добавил, что все организованные эвакуационные автобусы и поезда бесплатные.

Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

проспект Химиков, 28; Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;

ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС; Попасная: улица Первомайская, 42;

улица Первомайская, 42; Горское: улица Гагарина, 13а;

улица Гагарина, 13а; Нижнее: Парковая, 13;

Парковая, 13; Рубежное: улица Чехова, 11

Эвакуационные поезда с Донбасса 13 апреля

Эвакуация из Донецкой и Луганской областей происходит в усиленном режиме. 13 апреля жители этих областей имеют возможность уехать – запланировано 3 эвакуационных поезда.

Новозолотаровка – Лозовая в 14:00 Покровск – Чоп в 16:30 Славянск – Львов в 17:00

Обратите внимание – жителей Луганщины просят срочно уезжать: смотрите видео