За його словами, із кожним днем небезпека тисяч мирних жителів зростає.

Зауважте Близько 90 тисяч людей на Луганщині досі у бомбосховищах: люди виїжджають неохоче

Гайдай вкотре закликав евакуюватись з Луганщини

Голова Луганської ОВА підкреслив, що часу на зволікання вже нема – автобуси стоять в місцях зборів.

Крім того, заявив, що багато рубіжан із центральних районів міста просто не встигли виїхати, й тепер терплять знущання кадирівців, ховають рідних посеред житлового кварталу та вимушені примусово їхати на Росію.

Убезпечте себе, доки це можливо – евакуюйтесь на захід України і самі обирайте, де саме перечекати загострення – у Львові чи Чернівцях, Івано-Франківську чи Ужгороді, а можливо десь ближче,

– звернувся Гайдай до мешканців.

Він також додав, що всі організовані евакуаційні автобуси і потяги безкоштовні.

Місця зборів:

Сєверодонецьк : проспект Хіміків, 28;

: проспект Хіміків, 28; Лисичанськ : ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри, 324, ДСНС;

: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри, 324, ДСНС; Попасна : вулиця Первомайська, 42;

: вулиця Первомайська, 42; Гірське : вулиця Гагаріна, 13а;

: вулиця Гагаріна, 13а; Нижнє : Паркова, 13;

: Паркова, 13; Рубіжне: вулиця Чехова, 11.

Евакуаційні потяги з Донбасу 13 квітня

Евакуація з Донеччини та Луганщини відбувається у посиленому режимі. 13 квітня жителі цих областей мають можливість виїхати – заплановано 3 евакуаційні потяги.

Новозолотарівка – Лозова о 14:00 Покровськ – Чоп о 16:30 Слов'янськ – Львів о 17:00

Зверніть увагу – жителів Луганщини просять терміново виїжджати: дивіться відео