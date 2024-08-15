Нюансы объяснил адвокат Юрий Айвазян. По его словам, когда речь идет о бронировании, то прежде всего говорят о работниках критически-важных предприятий.

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"Получить бронирование от мобилизации могут граждане, если они работают на предприятиях, которые Министерство экономики признало критически важными", – объяснил Юрий Айвазян.

И, как уточнил юрист, некоторые из мужчин этой категории получили заключение военно-врачебной комиссии о временной непригодности для службы.

Непригодность на 2 месяца – можно ли получить бронирование

Адвокат разобрал конкретный пример, когда мужчина получил заключение ВВК о временной непригодности, и его статус продлится еще 2 месяца, спрашивал может ли он получить бронирование. Также он уточнил, что у него все в порядке с военно-учетными документами: от вовремя обновил данные, имеет действующий военный документ.

Прежде всего Юрий Айвазян, ссылаясь на и статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отметил, что временная непригодность на 2 месяца - это не основание для отсрочки. И, если человек действительно имеет право на бронирование, решение медкомиссии его в этом не ограничивает.

Адвокат также отметил, что военно-обязанные граждане имеют право на отсрочку, если есть срок 6 – 12 месяцев ограничений по состоянию здоровья. Забронированных не призывают в армию и они находятся на спецучете.