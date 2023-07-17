По имеющейся у источников 24 Канала информацией, на оккупированной с начала полномасштабного вторжения территории Луганщины, люди продолжают страдать от россиян. Захватчики сделали все возможное, чтобы люди буквально не могли выдержать жизнь без паспорта.

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Заставляют приносить присягу

Так, у жителей заканчиваются деньги. Им необходимо обращаться к врачам за профессиональной помощью. И этим активно пользуются русские захватчики. Для получения этих услуг жителям приходится брать паспорта. Причем оккупанты заставляют людей, которым необходимы так называемые "документы", приносить присягу России. При этом делать это нужно на камеру. В лучших традициях Кремля.

Наши источники рассказывают, что подобного давления часто не выдерживают люди преклонного возраста. Во-первых, там формируются изрядные очереди. Во-вторых, на них влияет жара. Кроме того, жителей оккупированных территорий вынуждают читать длиннющие тексты. Во время этого публичного издевательства некоторые сознают.

Ищут способы гнать за паспортами

Но это далеко не все. Также российские захватчики придумали, как заставлять людей брать паспорта оккупантов. Для этого они обещают получение большей пенсии, чем социальной помощи. Последнюю выплачивали многим на недавно оккупированных территориях.

Впрочем, и здесь россияне подложили свинью. Как только человек получает так называемое "гражданство", оккупанты ее бросают. Захватчики ведут какой-то пересчет, после чего выдают сумму меньшую, чем они обещали.

К слову, ситуация с подрывом Крымского моста ночью 17 июля еще раз ярко продемонстрировала отношение россиян к "своим". Они жителям оккупированного полуострова предложили альтернативные пути выезда.

Добираться в Россию в обход незаконной конструкции можно через временно оккупированные территории. Для этого нужно преодолеть маршрут, протяженностью 387 километров. Он проходит через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, а также Ростовскую область.