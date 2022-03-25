По данным следствия, на территории Геническа военные РФ выдают местным жителям российские деньги.

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Такие бумажки они раздают людям в размере 10 тысяч на одного человека.

Местным в Геническе выдают рубли / Фото Херсонской прокуратуры

Сейчас украинские правоохранители принимают меры для установления причастных лиц к указанным незаконным действиям и привлечения их к ответственности.

В прокуратуре добавили, что, согласно статье 99 Конституции Украины денежной единицей Украины является гривна.

К слову, в Чернигове оккупанты разбрасывают агитационные листовки, в которых призывают горожан не препятствовать российским военным. Также там отметили, что Россия может предоставить черниговцам временное жилье.

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