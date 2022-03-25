За даними слідства, на території Генічеська військові РФ видають місцевим жителям російські гроші.

До теми Росіяни готувалися до війни з НАТО на території України: документи

Такі папірці вони роздають людям у розмірі 10 тисяч на одну особу.



Місцевим у Генічеську видають рублі / Фото Херсонської прокуратури

Наразі українські правоохоронці вживають заходи для встановлення причетних осіб до вказаних незаконних дій та притягнення їх до відповідальності.

У прокуратурі додали, що, відповідно до статті 99 Конституції України, грошовою одиницею України є гривня.

До слова, у Чернігові окупанти розкидають агітаційні листівки, в яких закликають містян не перешкоджати російським військовим. Також там зазначили, що Росія може надати чернігівчанам тимчасове житло.

Цікаво – В окупантів почалися проблеми з фінансуванням: коментар Арестовича