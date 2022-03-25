Про це повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції у Чернігові Олексій Білошицький.

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Чоловік опублікував фото цих листівок. У них, зокрема, зазначається, що нібито "не українці це розпочали, але вони можуть це зупинити".

Для цього у листівках містяться заклики не перешкоджати і не заважати російським військовим, тоді все закінчиться швидше.



Агітаційні листівки росіян / Фото Олексія Білошицького

Там також зазначається, що російський солдат нібито не воює з мирним населенням. Що "Україна належить народу, а не зрадницькій владі".

Чернігів. Сьогодні. Фашистська русня розкидає листівки, намагаючись зменшити супротив українців. Такі самі листівки фашисти розкидали у 42. Все по методичці. Що наступне? Концтабори? Газові камери?

– написав Білошицький.

Правоохоронець додав, що ці бумажки українці наклеять на коктейлі Молотова, якими будуть палити окупантів.



Агітаційні листівки росіян / Фото Олексія Білошицького

Зазначимо, що такими діями ворог хоче посіяти паніку серед українського населення. Не ведіться на порожні слова росіян, читайте українські офіційні джерела та вірте Збройним Силам України.

До слова, українські захисники продовжують вести оборонну операцію. Військові утримують Чернігів та стримують просування росіян у сторону Києва.

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