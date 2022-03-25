У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли про ситуацію у країні на 30 добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

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Українці утримують Чернігів

На Сіверщині українські захисники продовжують ведення оборонної операції.

Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ,

– зазначили у Генштабі.

Водночас військові ЗСУ та територіальна оборона Києва продовжують відбивати наступ російських загарбників. Ворогу завдають вогневого ураження, стійко утримуючи всі визначені рубежі оборони.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ повідомили, що росіяни на Броварському напрямку перейшли до оборони та здійснюють інженерне обладнання позицій. Ймовірно, вони намагатимуться вчергове відновити наступ у напрямку Броварів та Борисполя, щоб блокувати Київ зі сходу.

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