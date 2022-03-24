Наразі північна частина Чернігівської області окупована російськими військами. За словами Чауса, є деякі громади, до яких взагалі нема доступу. Тож важко зрозуміти, що там відбувається.

До теми Ми відстоїмо своє місто, – Чаус не вірить в окупацію Чернігова

Він розповів, що є інформація про декількох викрадених голів ОТГ.

У майже всіх ОТГ ворог проводить роботу в частині прийняття російської влади. Але жодного випадку зради мені на сьогодні невідомо. Всі голови патріотично налаштовані,

– сказав голова Чернігівської ОВА.

Також він розповів, що в деяких районах окупанти приїжджають в громаду і домовляються, що у разі, якщо місцеві не будуть їх чіпати, то вони не будуть до них їздити.

Але ставлять поруч свій блокпост і декілька разів на тиждень приїжджають і контролюють. Таких громад дуже багато. І там висять українські прапори,

– додав він.

Водночас в інших – окупанти поставили свою техніку поміж хатами та в приміщеннях аграрних господарств. Таких громад небагато, але там найкритичніша ситуація, адже там вороги мародерять, витягують усе з погребів, тому людям нема чого їсти.

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