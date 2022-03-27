С 26 марта с 16:00 в Мелитополе перестала работать украинская мобильная связь и интернет. Местные сообщают, что в городе работают российские операторы.
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Пользоваться связью могут только те, у кого есть Lifecell.
Как присоединиться к другой сети, если ваша исчезла
Подключиться к другому оператору можно только вручную.
Для этого нужно:
- Выключение автоматического выбора сети в настройках телефона. Для Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор. Для iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.
- Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) или LIFECELL.
- Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть.
- Проверьте работу звонков и SMS.
Операторы отметили, что из-за подключения национального роуминга увеличится нагрузка на сети, некоторые услуги могут работать с перебоями.