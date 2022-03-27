С 26 марта с 16:00 в Мелитополе перестала работать украинская мобильная связь и интернет. Местные сообщают, что в городе работают российские операторы.

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Пользоваться связью могут только те, у кого есть Lifecell.

Очень важно знать , что в Украине работает национальный роуминг, позволяющий переключаться между мобильными операторами и оставаться на связи. Использование национального роуминга не отразится на стоимости услуг.

Как присоединиться к другой сети, если ваша исчезла

Подключиться к другому оператору можно только вручную.

Для этого нужно:

Выключение автоматического выбора сети в настройках телефона. Для Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор. Для iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) или LIFECELL.

Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть.

Проверьте работу звонков и SMS.