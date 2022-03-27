Від 26 березня з 16:00 в Мелітополі перестав працювати український мобільний зв'язок та інтернет. Місцеві повідомляють, що у місті працюють російські оператори.

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Користуватися зв'язком можуть тільки ті, хто має Lifecell.

Дуже важливо знати, що в Україні працює національний роумінг, який дає змогу перемикатися між мобільними операторами та залишатися на зв'язку. Використання національного роумінгу не вплине на вартість послуг.

Як приєднатися до іншої мережі, якщо ваша зникла

Під'єднатися до іншого оператора можна лише вручну.

Для цього потрібно:

Вимкнути автоматичний вибір мережі в установках телефону. Для Android: Налаштування – Мобільна мережа (або Підключення) – Оператор. Для iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі.

Знайти та обрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) або LIFECELL.

Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

Перевірити роботу дзвінків та SMS.

Оператори зауважили, що через підключення національного роумінгу збільшиться навантаження на мережі, тож деякі послуги можуть працювати з перебоями.