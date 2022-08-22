Люди жалуются в Минреинтеграции, что банк требует от них актуализацию персональных данных. Глава ведомства Ирина Верещук заявила, что требования учреждения к клиентам с ВТО и блокирование их счетов – недопустимы.

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Банк требует не только данные

По словам Верещук, есть случаи, когда банк снова требует копию справки ВПЛ. Кого-то заставляет обязательно посетить отделение. Иначе блокирует счета.

Подобные требования банка и блокирование счетов недопустимы. Минреинтеграции обратилось к НБУ с просьбой разобраться в этой ситуации и принять меры реагирования,

– сказала министр.

Кроме того, обратились и в "Приватбанк", чтобы прекратил актуализировать данные и массово блокировать счета клиентов банка, зарегистрированных на временно оккупированных территориях. В частности, говорится о Донецкой и Луганской областях.



Людям нужно обращаться за помощью / Фото Минреинтеграции

Проблемы переселенцев

Люди, которым пришлось покинуть свое жилье, сталкиваются с новыми вызовами в местах, где поселились теперь. В частности, многие из них не получили денежную помощь. Для того чтобы понять точную причину и решить проблему, следует позвонить в министерство по вопросам реинтеграции на горячую линию "1548".

Министр реинтеграции Ирина Верещук также заявляла, что по меньшей мере 800 тысяч граждан Украины потеряли свое жилье из-за нападения россии. Поэтому в этом году возникнет много трудностей с новыми помещениями для украинцев и отопительным сезоном.

Кроме того, есть проблема с недобросовестными перевозчиками, которые хотят "нажиться" на горе и требуют очень большие суммы денег за выезд из оккупации. Ирина Верещук рассказывала, что об этой проблеме она знает и занимается лично.

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