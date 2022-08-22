Люди скаржаться до Мінреінтеграції, що банк вимагає від них актуалізацію персональних даних. Очільниця відомства Ірина Верещук заявила, що вимоги установи до клієнтів з ТОТ та блокування їх рахунків – неприпустимі.

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Банк вимагає не лише дані

За словами Верещук, є випадки, коли банк знову вимагає копію довідки ВПО. Когось примушує обов'язково відвідати відділення. Інакше блокує рахунки.

Подібні вимоги банку та блокування рахунків є неприпустимими. Мінреінтеграції звернулося до НБУ з проханням розібратися в цій ситуації, та вжити заходів реагування,
– сказала міністерка.

Крім того, звернулись і до самого "Приватбанку", щоб припинив актуалізовувати дані та масово блокувати рахунки клієнтів банку, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, мовиться про Донецьку та Луганську області.

що робити
Людям треба звертатись по допомогу / Фото Мінреінтеграції

Проблеми переселенців

  • Люди, яким довелось покинути своє житло, зіштовхуються з новими викликами в місцях, де оселились тепер. Зокрема, чимало з них не отримали грошову допомогу. Для того, щоб зрозуміти точну причину й вирішити проблему, слід зателефонувати в міністерство з питань реінтеграції на гарячу лінію "1548".
  • Міністерка реінтеграції Ірина Верещук також заявляла, що щонайменше 800 тисяч громадян України втратили своє житло через напад росії. Тому цього року виникне чимало труднощів з новими помешканнями для українців та опалювальним сезоном.
  • Крім того, є проблема із недобросовісними перевізниками, які хочуть "нажитись" на людському горі і вимагають дуже великі суми грошей за виїзд із окупації. Ірина Верещук розповідала, що про цю проблему вона знає та займається особисто.

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