На Ставке Главнокомандующего обсудят вопросы разрешения выезда мужчин за границу, – Данилов

На время действия режима военного положения и общей мобилизации военнообязанным гражданам запрещен выезд за границу. На фоне недавнего скандала со сбежавшим в Турцию стендап-комиком этот вопрос обсудят на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. На ближайшем заседании будут говорить именно о временном выезде мужчин.

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Есть случаи, когда, получив временное разрешение на выезд, люди не вернулись.

Алексей Данилов подчеркнул, что, к сожалению, не все понимают, что, получив разрешение на командировку за границу, человек должен вернуться. К примеру, 6 человек получили еще в декабре прошлого года от Минкульта разрешение на выезд и не вернулись.

У нас был досадный пример, когда Министерство культуры предоставило разрешение в декабре – шесть человек поехали представлять страну как артисты. К сожалению, они не вернулись в Украину. Более того, вызывающе начинают комментировать и выкладывать в соцсети, что они так умны, что кто-то должен воевать,

– подчеркнул Данилов.

На следующем заседании Ставки, по словам секретаря СНБО, министры будут докладывать, сколько дали разрешений на выезд и будут отчитываться о ситуации в этом вопросе.

Данилов также отметил, что поддерживает изменения в законодательстве, направленные на усиление процессов, касающихся временного выезда мужчин за границу.

Скандал с комиком Щегелем

Юморист Андрей Щегель заявил, что после повесток сбежал из Украины в Турцию. Он смог уехать за границу как артист, по разрешению Министерства культуры и информационной политики. Артист заявил, что ему не стыдно, а воюющие сейчас якобы самостоятельно сделал свой выбор погибнуть.

В Минкульте отреагировали на сложившуюся ситуацию. Там подтвердили, что во время военного положения лицам, работающим в сфере культуры и информации, оказывается содействие в разрешении на пересечение границы. Однако с обязательным возвращением в Украину.

МКИП добавляют, что Андрей Щегель находился в составе группы, которой предоставили временное разрешение на выезд за границу. Они подчеркивают, что действия комика "недопустимы", тем более в условиях военного положения.

После волны возмущений Щегель решил не останавливаться и назвал Украину "его цирком с попаянными дебилами" и обвинил критикующих его людей в зависти, потому что он якобы реализует свое право на хорошую жизнь. Правда, после этого комик решил извиниться за свои высказывания и пожаловаться на угрозы.