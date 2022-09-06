Например, 1 сентября девушка заявила о своей гражданской позиции перед родителями и учениками на линейке в школе, за что ее сразу задержали сотрудники МВД. Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя объединенного переходного комитета беларуси Павел Латушко.
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За цвет флага – в тюрьму
Латушко рассказал, что девушке выписали штраф, но до сих пор не выпустили из следственного изолятора. Неудивительно, ведь сегодня в беларуси в тюрьму можно попасть за использование цветов национального флага – не только украинского, но и белорусского.
Что касается партизан – здесь террористические статьи. Учитывая, что лукашенко инициировал изменение действующего законодательства, что за сам факт подготовки террористического акта можно получить смертную казнь, можно представить, какими будут приговоры,
– подчеркнул он.
Кабинет работает
Цель белорусского диктатора – создать максимальный страх в обществе. "Но это не значит, что оно не формируется. Для этого Кабинет ввел свой состав, представителя национальной обороны и безопасности, ответственного за вопросы внутренних дел", – сказал Латушко.
Вчера, добавил он, 10 белорусок, ведущих подготовку в рамках полка "Погоня", прямо заявили: время, когда выходили с цветами, закончилось.
Когда лукашенко создал ситуацию без выбора, у нас остается, как они говорят, единственный вариант действий,
– сказал Латушко.
Угроза наступления со стороны беларуси: последние новости
- С начала полномасштабного вторжения беларусь является непосредственным участником кровопролитной войны против Украины. С белорусской территории россияне обстреливают ракетами наши города и селения.
- Режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко охотно подыгрывает россии и создает напряжение. Известно, что беларусь переместила обучение военной авиации ближе к границам с Украиной. Сейчас истребители тренируются в приграничных районах Брестской области, граничащей с Волынью и Ровненщиной.
- В ГПСУ отметили, что об угрозе наступления со стороны беларуси не стоит забывать. Изменений в численности войск или характере их действий не наблюдается, но это направление остается критическим.
- Силы обороны очень укрепляют все участки границы с беларусью. Особое внимание уделяют участку в районе Чернобыля, ведь именно оттуда лукашенко разрешил россиянам напасть на Украину в феврале.
- В МИД Украины убеждены: визовые ограничения ЕС должны действовать не только для россиян, но и белорусов. Страна является соучастником ужасающих преступлений россии против Украины.
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