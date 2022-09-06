Например, 1 сентября девушка заявила о своей гражданской позиции перед родителями и учениками на линейке в школе, за что ее сразу задержали сотрудники МВД. Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя объединенного переходного комитета беларуси Павел Латушко.

Достойно внимания Белорусские активисты говорят, что в Брест перебросили новые C-300, "Грады" и САУ

За цвет флага – в тюрьму

Латушко рассказал, что девушке выписали штраф, но до сих пор не выпустили из следственного изолятора. Неудивительно, ведь сегодня в беларуси в тюрьму можно попасть за использование цветов национального флага – не только украинского, но и белорусского.

Что касается партизан – здесь террористические статьи. Учитывая, что лукашенко инициировал изменение действующего законодательства, что за сам факт подготовки террористического акта можно получить смертную казнь, можно представить, какими будут приговоры,

– подчеркнул он.

Кабинет работает

Цель белорусского диктатора – создать максимальный страх в обществе. "Но это не значит, что оно не формируется. Для этого Кабинет ввел свой состав, представителя национальной обороны и безопасности, ответственного за вопросы внутренних дел", – сказал Латушко.

Вчера, добавил он, 10 белорусок, ведущих подготовку в рамках полка "Погоня", прямо заявили: время, когда выходили с цветами, закончилось.

Когда лукашенко создал ситуацию без выбора, у нас остается, как они говорят, единственный вариант действий,

– сказал Латушко.

Угроза наступления со стороны беларуси: последние новости

Ракеты у Бреста, лукашенко боится, начали судить активистов: смотрите видео