До прикладу, 1 вересня дівчина заявила про свою громадянську позицію перед батьками та учнями на лінійці у школі, за що її одразу затримали співробітники МВС. Про це 24 каналу розповів заступник голови об'єднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушко.

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За кольори прапора – до в'язниці

Латушко розповів, що дівчині виписали штраф, але досі не випустили зі слідчого ізолятора. Не дивно, адже сьогодні у білорусі до в'язниці можна потрапити за використання кольорів національного прапора – не лише українського, а й білоруського.

Стосовно партизанів – тут терористичні статті. Враховуючи те, що лукашенко ініціював зміну чинного законодавства, що за сам факт підготовки терористичного акту можна отримати смертну кару, можна уявити, якими будуть вироки,

– наголосив він.

Партизани готуються

Мета білоруського диктатора – створити максимальний страх у суспільстві. "Але це не означає, що воно не формується. Для цього Кабінет ввів свій склад, представника з національної оборони та безпеки, відповідального за питання внутрішніх справ", – сказав Латушко.

Вчора, додав він, 10 білорусок, які ведуть підготовку у межах полку "Погоня", прямо заявили: час, коли виходили з квітами, закінчився.

Коли лукашенко створив ситуацію без вибору, у нас залишається, як вони кажуть, єдиний варіант дій,

– сказав Латушко.

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