До прикладу, 1 вересня дівчина заявила про свою громадянську позицію перед батьками та учнями на лінійці у школі, за що її одразу затримали співробітники МВС. Про це 24 каналу розповів заступник голови об'єднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушко.
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За кольори прапора – до в'язниці
Латушко розповів, що дівчині виписали штраф, але досі не випустили зі слідчого ізолятора. Не дивно, адже сьогодні у білорусі до в'язниці можна потрапити за використання кольорів національного прапора – не лише українського, а й білоруського.
Стосовно партизанів – тут терористичні статті. Враховуючи те, що лукашенко ініціював зміну чинного законодавства, що за сам факт підготовки терористичного акту можна отримати смертну кару, можна уявити, якими будуть вироки,
– наголосив він.
Партизани готуються
Мета білоруського диктатора – створити максимальний страх у суспільстві. "Але це не означає, що воно не формується. Для цього Кабінет ввів свій склад, представника з національної оборони та безпеки, відповідального за питання внутрішніх справ", – сказав Латушко.
Вчора, додав він, 10 білорусок, які ведуть підготовку у межах полку "Погоня", прямо заявили: час, коли виходили з квітами, закінчився.
Коли лукашенко створив ситуацію без вибору, у нас залишається, як вони кажуть, єдиний варіант дій,
– сказав Латушко.
Загроза наступу з боку білорусі: останні новини
- Від початку повномасштабного вторгнення білорусь є безпосереднім учасником кровопролитної війни проти України. З білоруської території росіяни обстрілюють ракетами наші міста та селища.
- Режим самопроголошеного президента алєксандра лукашенка охоче підіграє росії та створює напругу. Відомо, що білорусь перемістила навчання військової авіації ближче до кордонів з Україною. Наразі винищувачі тренуються у прикордонних районах Брестської області, яка межує з Волинню і Рівненщиною.
- У ДПСУ наголосили, що про загрозу наступу з боку білорусі не варто забувати. Змін в чисельності військ чи в характері їхніх дій не спостерігається, але цей напрямок залишається критичним.
- Сили оборони максимально укріплюють всі ділянки кордону з білоруссю. Особливу увагу приділяють ділянці в районі Чорнобиля, адже саме звідти лукашенко дозволив росіянам напасти на Україну у лютому.
- У МЗС Україн переконані: візові обмеження ЄС мають діяти не лише для росіян, а й для білорусів. Країна є співучасницею жахливих злочинів росії проти України.
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