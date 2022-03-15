Травмировано 37 спасателей
Полковник службы ГСЧС Геннадий Герасимчук сообщил о потерях личного состава. Кроме 17 погибших, еще 37 спасателей травмированы.
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Он рассказал, что один спасатель находится в плену. Речь идет о капитане, который 11 марта в Гостомеле принимал участие в эвакуационных мероприятиях мирного населения.
Спасателя приходится работать в сложнейших условиях. Враг постоянно обстреливает гражданских, как во время эвакуации в Харькове.
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