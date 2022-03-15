Травмовано 37 рятувальників

Полковник служби ДСНС Геннадій Герасимчук повідомив про втрати особового складу. Окрім 17 загиблих, ще 37 рятувальників – травмовано.

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Він розповів, що один рятувальник перебуває у полоні. Йдеться про капітана, який 11 березня у Гостомелі брав участь в евакуаційних заходах мирного населення.

До уваги. Герасимчук заявив, що на цілодобовому чергуванні перебуває 14 тисяч рятувальників та 3 тисячі одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

Рятувальника доводиться працювати у надзвичайно складних умовах. Ворог постійно обстрілює цивільних, як от під час евакуації у Харкові.

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