Впало мінімум два снаряди

На кадрах, які опублікували ЗМІ, відбувалася евакуація у районі поблизу станції метро "Армійська". Там від рук ворога було зруйновано житловий будинок.

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В один момент рятувальники побачили у небі авіацію. Буквально через декількох секунд почувся свист, після чого прогримів потужний вибух.

На кадрах видно, як деякі люди впали. Також чутно, як билося скло, ймовірно, вікна. Рятувальники почали закликати людей якнайшвидше пройти в укриття.

За попередньою інформацією, впало мінімум два снаряди.

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