Во время боев в Каховке погиб Игорь Базелюк: Героя ждали дома 2 детей

Ожесточенная борьба против кремлевских захватчиков продолжается, и наша земля уже превратилась для них в ад. К сожалению, в войне гибнут и мужественные защитники Украины.

Одним из наших Героев, которых унесла война, стал Базелюк Игорь Анатольевич. Его с фронта ждали двое детей. Но они уже никогда не увидят отца, который завоевывал для них мирное небо.

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Бой с врагом продолжается

33-летний воин Украины был жителем села Каменка Днепропетровщины. Об этом написали на странице Березановского горсовета 1 марта.

Свою боль скорби за защитником уже выразили сотни его земляков. А собратья Игоря Базелюка продолжают истреблять московских захватчиков, чтобы отомстить за каждого убитого украинца.

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Читайте текст сообщения Березновского горсовета:

В боях за Новую Каховку погиб наш защитник из села Каменка Базелюк Игорь Анатольевич, 1989 года рождения.

Без отца осталось двое детей.

Вечная память Герою.

Сочувствуем родным, стоим рядом с ними в их беде, склоняем голову.