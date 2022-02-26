В Нацгвардии сообщили, что во время боев за Чернигов украинские военные молниеносно вернули свои позиции и захватили двух российских оккупантов.

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Говорят, оккупанты так растерялись, что вынуждены были сдаться в плен. Среди них и начальник штаба.

Полный текст сообщения Во время боев за Чернигов результате молниеносной атаки совместно с Вооруженными силами Украины военнослужащим Национальной гвардии Украины удалось молниеносно вернуться на свои позиции и захватить двух российских оккупантов, которые даже не успели среагировать на то что произошло, очень растерялись и вынуждены были сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Один из них – начальник штаба в/ч 41659.



Военное удостоверение оккупанта / Фото Нацгвардия Военное удостоверение оккупанта / Фото Нацгвардия



Записи врага, координация / Фото Нацгвардия

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