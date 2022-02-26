У Нацгвардії повідомили, що під час боїв за Чернігів українські військові блискавично повернули свої позиції та захопили двох російських окупантів.

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Кажуть, окупанти так розгубилися, що вимушені були здатись в полон. Серед них і начальник штабу.

Повний текст повідомлення Під час боїв за Чернігів унаслідок блискавичної атаки спільно зі Збройними силами України військовослужбовцям Національної гвардії України вдалося блискавично повернутися на свої позиції та захопити двох російських окупантів, які навіть не встигли зреагувати на те що сталося, дуже розгубилися і вимушені були здатися в полон, аби зберегти своє життя. Один з них – начальник штаба в/ч 41659.



Військове посвідчення окупанта / Фото Нацгвардія Військове посвідчення окупанта / Фото Нацгвардія



Записи ворога, координація / Фото Нацгвардія

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