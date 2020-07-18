Глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что на украинских судей, в частности судей Верховного суда, оказывают давление. В Высший совет правосудия уже направлено больше двух десятков обращений о давлении и вмешательстве в работу. Касается это и дела в отношении взносов братьев Суркисов в "Приватбанк".

Тиск на українських суддів: заява Данішевської

За словами Данішевської, з огляду на те, що судді Верховного Суду вже більш як 20 разів зверталися до Вищої ради правосуддя що впливу чи втручання, вони потерпають від цього так само, як і судді інших інстанцій. Так вона відповіла на питання про те, чи відчувають судді Верховного Суду та вона особисто тиск під час розгляду справ, передає Інтефакс-Україна.

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Із 22 звернень суддів частину розглянули, частина ще перебуває на розгляді Вищої ради правосуддя,

– зауважила голова Верховного Суду.

Данішевська долала, що тиск під час розгляду справи про внески братів Суркісів у "Приватбанку" – далеко не єдиний випадок. Але єдиний випадок, коли це стосувалося і її також.

Щоправда, вона не змогла сказати, про який характер тиску говорять судді. Данішевська це пояснила ти, що не знайома із заявами колег.

"Думаю, що це залежить не лише від дій тих осіб, які намагаються впливати, а й від суб'єктивного сприйняття подій суддею", – каже очільниця ВСУ.

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