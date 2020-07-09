НАБУ рискует остаться без головы. В очередной раз зашаталось кресло под Артемом Сытником. В этот раз полсотни народных депутатов обратились в Конституционный Суд, чтобы тот рассмотрел законность его назначения директором НАБУ президентом еще в 2015 году.

Кому выгодно снять главного антикоррупционщика с должности и ставит ли это под угрозу уже открытые производства – читайте в материале 24 канала.

К теме Почему "группа Коломойского" атакует Сытника: объяснение Юрчишина

КСУ начал рассмотрение производства о назначении Сытника

Большая палата Конституционного суда начала рассмотрение законности назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. Мол, пятый президент Петр Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий, издав указ.

"Полномочия президента Украины исчерпывающе определены Конституцией Украины. Конституцией Украины не предусмотрены полномочия президента каким-то образом участвовать в назначении данного должностного лица", – отметила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Жалобу подали 52 народных депутата, возглавляет их одиозный "слуга народа" Александр Дубинский из так называемой группы олигарха Коломойского.

Действительно ли есть проблема с законом

По словам нардепа из "Голоса" Ярослава Юрчишина, юридическая коллизия действительно есть. Впрочем, по его мнению, следует рассматривать отдельные положения закона, где прописано назначение директора НАБУ президентом, а не сам указ о кадровом назначении. Ведь именно положение закона не соответствует Конституции.

"Рекомендовать Верховной Раде подправить закон. Конституционный Суд может сказать, что Порошенко не имел полномочий назначить Сытника – и здесь возникает очень большое поле для двойных трактовок... Так называемые "бенины дети" сейчас активно атакуют именно назначение", – пояснил Юрчишин.

Группа Коломойского не впервые копает под Сытника

Эта атака на директора НАБУ уже не первая.

Сначала Дубинский и "команда" собирали подписи за отставку Сытника, ведь тот попал в реестр коррупционеров. Мол, отдохнул счет знакомых, за что получил штраф от суда.

Затем инициировали законопроект, который должен был добавить новые условия увольнения директора НАБУ: в случае, если суд вынес решение о совершении им админнарушения, связанного с коррупцией. Однако тогда на защиту органа стали США.

Даже хотели в Конституции прописать обязанность президента увольнять и назначать руководителей НАБУ и ГБР. Однако сам Конституционный Суд забраковал документ.

"Вопрос не только во мне персонально. Вопрос в самой институции. Есть желание эту институцию остановить. Потому что эта институция, по мнению большинства олигархов, зашла слишком далеко", – объяснил такое отношение директор НАБУ Артем Сытник.

Важно Дело Коломойского: Сытник ответил, когда планируют завершить расследование

Кому еще мешает Сытник

Впрочем, мешает Сытник не только Игорю Коломойскому.

Прежде всего, это Коломойский и дело "Приватбанка". Там оно находится на финишной стадии. Кроме того, известный олигарх Олег Бахматюк – владелец ликвидированных, обанкротившихся банков. У НАБУ есть дела, которые касаются интересов и олигарха Рината Ахметова – дело "Роттердам+", – рассказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.



Бахматюк, Коломойский, Ахметов / Коллаж 24 канала

Смогут ли благодаря КСУ избавиться от Сытника

Эксперты говорят, что Конституционный Суд действительно может вынести решение о незаконности назначения. Однако это не повлечет за собой автоматическое увольнение главы НАБУ. Если, конечно, этого не пропишут отдельно и дадут время на исправление закона.

"Я допускаю, что они могут использовать Конституционный Суд для того, чтобы избавиться от Сытника, но это будет выглядеть как политически управляемое решение. 4 года работал Сытник – все было окей – а сейчас они запушили процесс и хотят снять его с должности", – прокомментировал ситуацию эксперт ГО StateWatch Александр Леменов.

Какие последствия ждут Украину

Это как минимум насторожит западных партнеров и может затормозить топовые дела.

Читайте также Надо понимать последствия, – Стефанчук о перспективах отставки главы НАБУ Сытника

По словам специалистов, сейчас вопрос уже не только в увольнении Сытника, а в систематических нападках на антикоррупционные органы. К примеру, сейчас формируют конкурсную комиссию, чтобы избрать нового руководителя САП. Активисты уже фиксируют многочисленные нарушения. Дело о назначении Сытника Конституционный Суд будет рассматривать в письменном производстве. Однако когда объявят решение – пока неизвестно.