НАБУ ризикує залишитися без голови. Вчергове "захиталося крісло" під Артемом Ситником. Цього разу півсотні народних депутатів звернулись до Конституційного Суду, аби той розглянув законність його призначення директором НАБУ президентом ще у 2015 році.

Кому вигідно зняти головного антикорупційника з посади і чи ставить це під загрозу вже відкриті провадження – читайте в матеріалі 24 каналу.

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КСУ розпочав розгляд провадження про призначення Ситника

Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд законності призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро. Мовляв, п'ятий президент Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень, видавши указ.

"Повноваження президента України вичерпно визначені Конституцією України. Конституцією України не передбачено повноваження президента якимось чином брати участь у призначенні даної посадової особи", – зазначила представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

Скаргу подали 52 народні депутати, очолює їх одіозний "слуга народу" Олександр Дубінський із так званої групи олігарха Коломойського.

Чи справді є проблема з законом

За словами нардепа з "Голосу" Ярослава Юрчишина, юридична колізія і справді. Утім, на його думку, доречніше розглядати окремі положення закону, де прописане призначення директора НАБУ президентом, а не сам указ про кадрове призначення. Адже саме положення закону не відповідає Конституції.

"Рекомендувати Верховній Раді підправити закон. Конституційний Суд може сказати, що Порошенко не мав повноважень призначити Ситника – і тут виникає дуже велике поле для подвійних трактувань… Так звані "бєніні діти" зараз активно атакують саме призначення", – пояснив Юрчишин.

Група Коломойського не вперше копає під Ситника

Ця атака на директора НАБУ вже не перша.

Спочатку Дубінський і "команда" збирали підписи за відставку Ситника, адже той втрапив у реєстр корупціонерів. Мовляв, відпочив коштом знайомих, за що отримав штраф від суду.

Потім – ініціювали законопроєкт, який мав додати нові умови звільнення директора НАБУ – у разі, якщо суд виніс рішення про вчинення ним адмінпорушення, пов'язаного з корупцією. Однак тоді на захист органу стали США.

Навіть хотіли у Конституції прописати обов'язок президента звільняти та призначати очільників НАБУ і ДБР. Однак сам Конституційний Суд забракував документ.

"Питання не тільки в мені персонально. Питання в самій інституції. Є бажання цю інституцію зупинити. Тому що ця інституція на думку більшості олігархів зайшла надто далеко", – пояснив таке ставлення до НАБУ його директор Артем Ситник.

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Кому ще заважає Ситник

Утім, заважає Ситник не лише Ігорю Коломойському.

Передовсім, це Коломойський і справа "Приватбанку". Там вона перебуває на фінішній стадії. Крім того, відомий олігарх Олег Бахматюк – власник ліквідованих збанкрутілих банків. В НАБУ є справи, які стосуються інтересів і олігарха Ріната Ахметова – справа "Роттердам+", – розповіла юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.



Бахматюк, Коломойський, Ахметов / Колаж 24 каналу

Чи зможуть завдяки КСУ позбутися Ситника

Експерти кажуть, що Конституційний Суд дійсно може винести рішення про незаконність призначення. Однак це не потягне за собою автоматичного звільнення глави НАБУ. Якщо, звісно, цього не пропишуть окремо і дадуть час на виправлення закону.

"Я допускаю, що вони можуть використати Конституційний Суд для того, щоб позбутись Ситника, але це виглядатиме як політично кероване рішення. 4 роки працював Ситник – все було окей – а зараз вони запушили процес і хочуть зняти його з посади", – прокоментував ситуацію експерт ГО StateWatch Олександр Лємєнов.

Які наслідки чекають Україну

Це, щонайменше, насторожить західних партнерів і може загальмувати топові справи.

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За словами фахівців, зараз питання вже не лише у звільненні Ситника, а у систематичних нападках на антикорупційні органи. До прикладу, зараз формують конкурсну комісію, аби обрати нового очільника САП. Активісти вже фіксують численні порушення. Справу ж про призначення Ситника Конституційний Суд розглядатиме у письмовому провадженні. Однак коли оголосять рішення – поки невідомо.