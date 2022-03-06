Журналисты выяснили, что во время эвакуации людей из Ирпеня через Романовку оккупанты открыли обстрел.
Известно, что уже погибли четыре человека – два парня, женщина и ребенок.
Смотрите видео по эвакуации людей в Ирпене:
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В Ирпене несколько дней продолжались затяжные бои, россияне совершали многочисленные авианалеты и ракетные обстрелы. Жилые дома очень повреждены. Людей пытаются оттуда эвакуировать. Однако даже в это время кафиры продолжают убивать мирное анселение.
Источник:Телеграм "Суспільне"
Журналисты выяснили, что во время эвакуации людей из Ирпеня через Романовку оккупанты открыли обстрел.
Известно, что уже погибли четыре человека – два парня, женщина и ребенок.
Смотрите видео по эвакуации людей в Ирпене:
Новость дополняется…