Журналисты выяснили, что во время эвакуации людей из Ирпеня через Романовку оккупанты открыли обстрел.

Известно, что уже погибли четыре человека – два парня, женщина и ребенок.

Смотрите видео по эвакуации людей в Ирпене:

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