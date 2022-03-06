В Ирпене несколько дней продолжались затяжные бои, россияне совершали многочисленные авианалеты и ракетные обстрелы. Жилые дома очень повреждены. Людей пытаются оттуда эвакуировать. Однако даже в это время кафиры продолжают убивать мирное анселение.