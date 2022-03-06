Журналісти з’ясували, що під час евакуації людей з Ірпеня через Романівку окупанти відкрили обстріл.

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Відомо, що вже загинуло четверо людей: два хлопці, жінка та дитина.

Дивіться відео з евакуації людей в Ірпені:



Додамо, що напередодні ворог пошкодив залізничну колію, тому виїхати з міста потягами стало неможливо. Людей забирають автобусами, проте навіть під час евакуації окупанти не припиняють обстріли.

Дивіться фото евакуації з Ірпеня / Фото ДСНС та ВРУ



Вороги нещадно обстрілюють Ірпінь уже впродовж кількох днів. Місто, розташоване за 26 кілометрів до Києва, майже вщент зруйноване. Частині мешканців вдалося виїхати з міста 6 березня.

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