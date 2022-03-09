Во время эвакуации мирных жителей из Демидова враг открыл огонь: есть погибшие
Источник:Полиция Киевской области
Российские оккупанты открыли огонь во время эвакуации мирных жителей из Демидова.
Как отметили в полиции Киевской области, оккупанты безосновательно открыли стрельбу в сторону полицейских и мирных жителей.
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Погиб полицейский
Один полицейский погиб на месте. Еще один правоохранитель и мирный житель тяжело ранены и доставлены в больницу.
Героически погиб полицейский Киевской области старший сержант Алексей Пономаренко. Ради спасения людей Алексей заплатил самым дорогим – своей жизнью. Гордимся мужеством и самопожертвованием полицейского. Даже смерть товарищей не остановит нас, – заявил Андрей Небытов.
В полиции добавили, что из оккупации удалось вывести 100 мирных жителей 30 из которых – дети.
Погиб полицейский Алексей Пономаренко / Фото Нацполиции
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.