Все для того, чтобы остановить кровотечение после пулевого ранения. Однако это им не поможет. Об этом сказал внештатный советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгиным, сообщает 24 канал.

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Как он отметил, уже разлетелось множество мемов на эту тему. Хотя ситуация была бы комической, если бы на самом деле все не было бы так плохо.

Женские средства гигиены точно не стоит использовать для прекращения кровотечений на фронте, толку из них русским солдатам не будет. Хотя для нас это хорошая новость, так как шансов выжить в оккупантов становится еще меньше.

Средняя продолжительность эвакуации россиянина с поля боя на стол хирурга – 16 часов. Это если повезет. Все, кто воевал, знают: если тяжелораненому не оказать помощь в течение 45 минут, не стабилизировать его, он умрет,

– объяснил Арестович.

Если не помочь солдату с ранениями средней тяжести, уже через 40 минут он превратится в тяжелораненого.

"Это все должно происходить в течение от 40 минут до часа, если легкие ранения – до трех часов. Теперь представьте себе, что произойдет через 16 часов. Медучреждений и так не хватает. Эвакуация заканчивается трупами. Надеяться на помощь не стоит", – добавил советник.

И предположил, что около 6 раненых россиян из 9 не доживают даже до операционного стола в войне против Украины.

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