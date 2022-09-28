Все для того, нібито щоб зупинити кровотечу після кульового поранення. Однак, це їм не допоможе. Про це сказав позаштатний радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович під час стріму з Марком Фейгіним, повідомляє 24 канал.

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Як він зауважив, з цього приводу вже розлетілося безліч мемів. Хоча ситуація була б комічною, якби насправді усе не було б так погано.

Жіночі засоби гігієни не те, що не варто використовувати для припинення кровотеч на фронті, російським солдатам з них користі буде жодної. Хоча для нас це хороша новина, шансів вижити в окупантів стає ще менше.

Середня тривалість евакуації росіянина з поля бою на стіл хірурга – 16 годин. Це якщо пощастить. Всі, хто воював, знають: якщо важкопораненому не надати допомогу впродовж 45 хвилин, стабілізувати його, він помре,

– пояснив Арестович.

Тоді якщо не допомогти солдатові із пораненнями середньої важкості, вже за 40 хвилин він перетвориться у важкопораненого.

"Це все має відбуватись протягом 40 хвилин до години, якщо легкі поранення – до трьох годин. Тепер уявіть собі, що станеться за 16 годин. Медзакладів і так бракує. Евакуація закінчується трупами. Сподіватись на допомогу не варто", – додав радник.

І припустив, що приблизно 6 поранених росіян із 9 не доживає навіть до операційного столу у війні проти України.

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