Так, в Винницкой области полицейские задержали преступника, который ночью, именно во время комендантского часа, обворовал магазин и аптеку.

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По словам начальника пятого отдела полиции Андрея Оберняка, оперативники установили личность подозреваемого. Его задержали в квартире знакомого, где он скрывался от полиции.

Злоумышленником оказался 28-летний местный житель. В помещение он попал, разбив окно.

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Сейчас ему грозит до 6 лет тюрьмы. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Известно, что у задержанного уже судимости, также за кражи.