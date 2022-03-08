Так, поліцейські на Вінниччині поліцейські затримали злочинця, який вночі, саме під час комендантської години, обікрав магазин та аптеку.

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За словами начальника п'ятого відділу поліції Андрія Оберняка, оперативники встановили особу підозрюваного. Його та затримали у квартирі знайомого, де він переховувався від поліції.

Зловмисником виявився 28-річний місцевий житель. У приміщення він потрапив, розбивши вікно.

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Зараз йому загрожує до 6 років ув'язнення. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Відомо, що затриманий вже має судимості, також за крадіжки.

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