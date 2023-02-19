Об этом рассказал представитель Офиса генпрокурора Алексей Донский в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, Медведчук общался с Януковичем во время расстрелов.

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Янукович активно общался с Медведчуком

Как сообщил Донский, 19 февраля Медведчук находился в Закарпатской области, и уже 20 февраля он вылетел в Крым.

И в момент, когда происходят непосредственно расстрелы, он активно общается по мобильному телефону с Януковичем. Именно непосредственно во время расстрелов,

– отметил представитель ОГП.

Так, стражи порядка обнаружили Медведчука из-за того, что увидели в телефонных соединениях Януковича российского абонента, и это было зафиксировано во время расстрелов на Майдане.

"И нас заинтересовало, что это за абонент. И следственным путем мы потом установили, что этим российским телефоном именно Медведчук и пользуется", – рассказал Донский.

Кроме того, Медведчук также общался с экс-депутатом Олегом Царевым, который тоже оказался предателем.

Донский подчеркнул, что Медведчук не привлечен к уголовной ответственности по делам Майдана. В то время он не занимал ни одну госдолжность и сейчас нет конкретных доказательств его участия в этих событиях.

Медведчуку нужно обеспечить "достойный" конец жизни

25 января Виктор Медведчук дал интервью российскому телеканалу Russia Today. В нем кум Путина жаловался на изъятие украинского гражданства. На это отреагировал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк убежден, что на слова Медведчука нужно меньше обращать внимание. Вместо этого необходимо думать о том, как Медведчука вернуть на территорию Украины для определенных юридических действий. Подоляк акцентировал, что Украина это сделает.

"Исторически мы должны обеспечить Медведчуку такой конец жизни, который будет достоин этого субъекта", – сказал Подоляк.