Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. А до своего кума Путина Медведчук пытается достучаться через Кабаеву.

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Кремлю нужны новые лица для пропаганды

Галлямов отметил, что Медведчук появился из-за голой политтехнологии. Если ты не можешь обновить содержание своего месседжа, если ты вынужден транслировать его, непрерывно транслируя одно и то же, это ведет к тому, что электорат начинает зевать.

В этой ситуации нужно обновить модельный ряд, как говорится. Надо изменить лицо, и при выполнении новых лиц люди как бы должны с большим интересом это слушать. Кремль не может сменить месседж, потому что он у него один и тот же, да еще и становится менее адекватным в новой ситуации,

– заметил российский оппозиционный политолог.

Он добавил, что повестка дня уже изменилась, транслировать надо о чем-то другом, а говорить нужно о том же, поэтому и нужны новые лица.

Галлямов объяснил, как Медведчука использует Кремль: смотрите видео

Медведчук – новое лицо для россиян

По словам российского оппозиционного политолога, Медведчука для украинской аудитории трудно назвать новым лицом, а для российской аудитории он человек относительно новый. В том смысле, что многие его не идентифицируют, не узнают.

"Появляется какой-то мужчина, о чем-то говорит. Вроде бы то, что он говорит, совпадает с тем, что до этого говорили. Значит, точка зрения еще существует. Это не столько экспансия на новые аудитории, сколько попытка удержать ту аудиторию, которая у них еще осталось, это, если выражаться военными терминами, не наступление, а оборона", - подчеркнул Галлямов.

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