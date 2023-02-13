Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. А до свого кума Путіна Медведчук намагається достукатись через Кабаєву.

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Кремлю потрібні нові обличчя для пропаганди

Галлямов зазначив, що Медведчук з'явився через голу політтехнологію. Якщо ти не можеш оновити зміст свого меседжу, якщо ти вимушений транслювати його, безперервно транслюючи одне й те ж, це безумовно веде до того, що електорат починає позіхати.

У цій ситуації треба оновити модельний ряд, як-то кажуть. Треба змінити обличчя, й у виконанні нових облич люди ніби повинні знову з більшим інтересом це слухати. Кремль не може змінити меседж, бо він у нього один і той самий, та ще і стає менш адекватним у новій ситуації,

– зауважив російський опозиційний політолог.

Він додав, що порядок денний уже змінився, транслювати треба про щось інше, а говорити треба про те саме, тому й потрібні нові обличчя.

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Медведчук – нове обличчя для росіян

За словами російського опозиційного політолога, Медведчука для української аудиторії важко назвати новим обличчям, а для російської аудиторії він людина відносно нова. У тому сенсі, що багато хто його не ідентифікує, не впізнає.

"З'являється якийсь чоловік, про щось говорить. Ніби, те, що він говорить, збігається з тим, що до цього говорили. Значить, точка зору ще існує. Це не стільки експансія на нові аудиторії, скільки спроба втримати ту аудиторію, яка в них ще залишилась, це, якщо висловлюватись військовими термінами, не наступ, а оборона", – наголосив Галлямов.

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