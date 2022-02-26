Согласно информации Генштаба Украины, противник слабеет с каждым днем и каждым очередным боем. Вооруженные силы Украины наоборот – становятся крепче ежеминутно.

Обратите внимание Эта ночь будет тяжелее, чем день, – Зеленский

Добровольцы, резервисты, тероборона и каждый, кто взял в руки оружие, добавляет силы украинской армии в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

В то же время Россия не имеет достаточных сил, поэтому вынуждена преждевременно ввести в бой дополнительные подразделения вторых эшелонов и резервов. Оккупант пытается окружить столицу Украины, однако силы обороны Киева крепко держат позиции.

Владимир Зеленский сообщил, что этой ночью враг пойдет на штурм. Ночь, вероятно, будет тяжелой.

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